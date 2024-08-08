Из электропикапа Cybertruck сделали карету скорой помощи. Но места для пациентов не нашлось

Автомобиль украшен красно-бело-синей ливреей с сиреной и текстом на английском и иврите. На заднем стекле указано, что Cybertruck пожертвован в память о погибших 7 октября.

Видео, опубликованное в TikTok, показывает Cybertruck, мчащийся по городу с включенными сиренами. Оно уже собрало почти 350 000 просмотров.

Hatzulas Nefashos — волонтёрская еврейская служба экстренной медицинской помощи, оказывающая помощь всем нуждающимся, независимо от религии.

Этот необычный выбор транспортного средства привлекает внимание и вызывает вопросы о практичности использования Cybertruck в качестве скорой помощи. Как минимум, учитывая его ограниченное пространство для пациентов.