Из Tesla ушла финдиректор, которая вывела компанию на мировой уровень

Венкатаратнам отметила, что за 11 лет своей работы в компании она стала свидетелем впечатляющего роста Tesla — «от скромного стартапа до доминирующей силы в сегменте электромобилей». В 2013 году Tesla имела доход менее $1 млрд, рыночную стоимость около $4 млрд и поставляла менее 3000 автомобилей в год. Сейчас компания имеет доход около $100 млрд, рыночную стоимость $700 млрд и поставляет около 1,8 млн электромобилей в год. Венкатаратнам также поделилась некоторыми деталями своей работы в Tesla за последние годы.

По её словам, она хочет уйти с должности, чтобы взять перерыв. Венкатаратнам скромно умолчала, что именно в её бытность финансовым директором и вице-президентом Tesla, произошли вышеописанные успехи. Кроме того, она участвовала в запуске нескольких моделей электрокаров и развитии энергетических продуктов Tesla.

При управлении финансами Венкатаратнам компания начала инвестировать в масштабирование операций и расширение на новые рынки в разных регионах мира. Именно она оптимизировала все процессы таким образом, что управление заказами, персоналом, начислением заработной платы, временем и поставщиками стало максимально эффективным.