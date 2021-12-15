Как 5G скажется на стоимости автомобилей

“Подключение 5G позволит автопроизводителям сохранить или повысить стоимость автомобилей после продажи, что изменит расчет остаточной стоимости транспортных средств. Это, в свою очередь, повлияет на экономику лизинга и рыночную стоимость как новых, так и подержанных автомобилей”,— сообщила Роджер Ланктот (Roger Lanctot), директор Strategy Analytics по подключенной мобильности.

Аналитики сходятся в мнении, что подключение к 5G будет стимулировать создание передовых систем помощи водителю, что, в свою очередь, снизит вероятность столкновений и облегчит переход к автопилотному движению в целом. Прогнозируется, что с течением времени автомобили, подключенные к 5G, займут все большую долю в объеме продаж в натуральном выражении.