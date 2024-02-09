Как будет выглядеть электромобиль Xiaomi S7 изнутри

Особенно примечательно наличие физических кнопок в интерьере, что является неожиданным решением для компании, известной своими технологическими инновациями.

Основные концепции дизайна включают привлекательный внешний вид, интуитивное управление и интеграцию человека с автомобилем, при этом SU7 предлагает внутренний дуговой дизайн вокруг передних пассажиров, обеспечиваемый технологической осью управления и взаимодействием человека с машиной.