Войти
Продолжая, Вы принимаете Условия и Политику конфиденциальности Rambler&Co ID
Авто
Опубликовано 09 февраля 2024, 21:48
1 мин.

Как будет выглядеть электромобиль Xiaomi S7 изнутри

Появились первые фото интерьера
Xiaomi представила официальные детали интерьера своего электромобиля SU7, наконец-то дав представление о дизайне и вдохновении, лежащем в основе внутреннего убранства авто.

Особенно примечательно наличие физических кнопок в интерьере, что является неожиданным решением для компании, известной своими технологическими инновациями.

Основные концепции дизайна включают привлекательный внешний вид, интуитивное управление и интеграцию человека с автомобилем, при этом SU7 предлагает внутренний дуговой дизайн вокруг передних пассажиров, обеспечиваемый технологической осью управления и взаимодействием человека с машиной.

Как будет выглядеть электромобиль Xiaomi S7 изнутри
© CarNewsChina

Внутренний дуговой дизайн обеспечивает удобное и комфортное расположение всех функций, физически расширяя пространство для пассажиров и создавая психологическое ощущение расширения пространства.

Все элементы управления расположены таким образом, чтобы обеспечить наиболее удобную статическую позу для рук.

Источник:CarNewsChina
Автор:Булат Кармак
Теги:
#электромобиль
,
#XIAOMI