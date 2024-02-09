Как будет выглядеть электромобиль Xiaomi S7 изнутри

Опубликовано 09 февраля 2024, 21:48
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Как будет выглядеть электромобиль Xiaomi S7 изнутриПоявились первые фото интерьера
Xiaomi представила официальные детали интерьера своего электромобиля SU7, наконец-то дав представление о дизайне и вдохновении, лежащем в основе внутреннего убранства авто.
Особенно примечательно наличие физических кнопок в интерьере, что является неожиданным решением для компании, известной своими технологическими инновациями.
Основные концепции дизайна включают привлекательный внешний вид, интуитивное управление и интеграцию человека с автомобилем, при этом SU7 предлагает внутренний дуговой дизайн вокруг передних пассажиров, обеспечиваемый технологической осью управления и взаимодействием человека с машиной.
Внутренний дуговой дизайн обеспечивает удобное и комфортное расположение всех функций, физически расширяя пространство для пассажиров и создавая психологическое ощущение расширения пространства.
Все элементы управления расположены таким образом, чтобы обеспечить наиболее удобную статическую позу для рук.