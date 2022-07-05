Как в фильмах про Бонда: электромобили Tesla будут автоматически поднимать кузов над ямами и ухабами

В рамках свежего апдейта ПО Tesla под номером 2020.20, в автомобилях компании появилась функция адаптивной подвески Tesla Adaptive Suspension. С её помощью транспортное средство способно регулировать высоту дорожного просвета для предстоящего участка неровной дороги.

Например, если на пути электромобиля возникнет препятствие в виде возвышенности или ямы, девайс самостоятельно отрегулирует подвеску для избежания провала или столкновения.

Стоит, правда, отметить, что нововведение будет доступно лишь тем моделям электрокаров Tesla, которые оснащены адаптивной подвеской. К таковым относятся новые Model S и Model X.

Напомним, что ранее, в конце июня, компания Илона Маска начала предлагать пользователям опцию автопилотирования Enhanced Autopilot. Её стоимость составляет 6 тыс долларов (около 340 тыс рублей).