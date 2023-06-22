Какие б/у машины российского производства попадают в ДТП реже остальных

20:52, 22 июня 2023
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Какие б/у машины российского производства попадают в ДТП реже остальныхВыбрать есть из чего
Аналитики из Авито опубликовали свежую статистику, которая демонстрирует, какие модели автомобилей с пробегом до 5 лет реже всего попадают в ДТП.
Причём важно понимать, что речь идёт именно что об отечественных авто. Само исследование основано на данных от сервиса проверки истории автомобилей Автотека.
Так, с января по май 2023 года наименьшее среднее количество ДТП за время эксплуатации было у моделей Lada Niva Legend, Lada 2121 (4x4) Urban, Lada Niva, Lada Granta Cross и Lada Niva Travel.
В топ-10 надёжных автомобилей с пробегом до 3 лет также вошли УАЗ Patriot, Lada XRAY, Lada Largus Cross, Lada 4x4 (Niva) и Lada Vesta Cross.