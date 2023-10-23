Какую информацию собирают современные авто обо всех, кто находится в салоне

Электроника и программное обеспечение составляют примерно половину стоимости автомобиля, включая различные сенсоры, контроллеры и компьютерные компоненты.

Отчёт организации Mozilla показывает, что все проверенные автомобили 25 крупнейших брендов собирают данные пользователя в чрезмерном количестве, нарушая установленные критерии безопасности.

Более того, 84% брендов признали, что могут делиться персональными данными водителей с различными компаниями, а 76% утверждают, что могут продавать эти данные.

Среди интересных фактов: некоторые производители включают в список собираемой информации такие пункты, как «сексуальная активность» или «сексуальная жизнь» водителя. К тому же, шесть компаний заявили, что могут собирать «генетическую информацию» водителя.

В условиях, когда все автомобили нарушают правила сбора конфиденциальных данных, Mozilla предлагает ряд шагов для минимизации подобного, включая ограничение разрешений приложения автомобиля, отказ от персонализированной рекламы и использование надёжных паролей.