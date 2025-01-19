Калифорния отозвала запрос на внедрение «экологичных автопарков» с электрогрузовиками

Опубликовано 19 января 2025, 21:001 мин.
Калифорния отозвала запрос на внедрение «экологичных автопарков» с электрогрузовикамиИ снова из-за Трампа
Калифорнийский совет по воздушным ресурсам (CARB) отозвал запрос на введение в действие предложенной инициативы Advanced Clean Fleets (ACF, Передовые чистые автопарки), которая требовала от автопарков, «хорошо подходящих для электрификации», сократить выбросы «путём поэтапного внедрения автомобилей с нулевым уровнем выбросов (ZEV) и запрета продаж коммерческого дизельного топлива после 2035 года».
Штат Калифорния подал в Агентство по охране окружающей среды США (EPA) запрос «на усовершенствованные чистые автопарки», согласно которому грузовые автопарки штата должны были перейти на автомобили с нулевым уровнем выбросов с начала 2022 года до ноября 2023 года. Но CARB в итоге отказался от этого ввиду «приходящей администрации Трампа», которая не поддерживает экологическую повестку.
Этим проектом занимался и губернатор Калифорнии, который является активным сторонником Байдена, и он педалировал действия за право штата вводить более строгие нормы выбросов, чем федеральные. Однако на четыре года, по крайней мере, эта инициатива откладывается.
Источник:Electrek
Автор:Андрей Кадуков
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