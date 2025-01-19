Калифорния отозвала запрос на внедрение «экологичных автопарков» с электрогрузовиками

Штат Калифорния подал в Агентство по охране окружающей среды США (EPA) запрос «на усовершенствованные чистые автопарки», согласно которому грузовые автопарки штата должны были перейти на автомобили с нулевым уровнем выбросов с начала 2022 года до ноября 2023 года. Но CARB в итоге отказался от этого ввиду «приходящей администрации Трампа», которая не поддерживает экологическую повестку.

Этим проектом занимался и губернатор Калифорнии, который является активным сторонником Байдена, и он педалировал действия за право штата вводить более строгие нормы выбросов, чем федеральные. Однако на четыре года, по крайней мере, эта инициатива откладывается.