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Сегодня 17:03

"КамАЗ" объяснил падение своих продаж бедностью россиян

А также общемировыми трендами на снижение рынка грузоперевозок
Недавно стало известно, что в первом полугодии 2019 года уровень продаж грузовиков “КамАЗ” снизился на 10%, что в количественном расчете является 12,4 тыс штук. Причем 90% от общих продаж пришлись на отечественный рынок.

Что интересно, сама компания винит в сокращении рынка снижение коммерческих грузоперевозок, замедление роста инвестиций, низкую активность в сфере строительства, а также уменьшения роли государства в поддержании спроса. Также руководство “КамАЗ” считает, что из-за малого количества денег часть клиентов компании уменьшили суммы, выделяемые на обновление автопарков и закупку новой автотехники.

Также финансовый директор компании Андрей Максимов рассказал, что имеет место влияние непростой ситуации на российском рынке тяжелых грузовиков, который следует за общемировым трендом.

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