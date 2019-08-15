"КамАЗ" объяснил падение своих продаж бедностью россиян

Что интересно, сама компания винит в сокращении рынка снижение коммерческих грузоперевозок, замедление роста инвестиций, низкую активность в сфере строительства, а также уменьшения роли государства в поддержании спроса. Также руководство “КамАЗ” считает, что из-за малого количества денег часть клиентов компании уменьшили суммы, выделяемые на обновление автопарков и закупку новой автотехники.

Также финансовый директор компании Андрей Максимов рассказал, что имеет место влияние непростой ситуации на российском рынке тяжелых грузовиков, который следует за общемировым трендом.