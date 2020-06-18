Камаз объявил о разработке своего первого электрогрузовика с частичным автопилотом

Так как шасси транспортного средства находятся в готовом состоянии, прямо сейчас специалисты компании занимаются калибровкой электрических и электронных систем. Дорожные же испытания намечены на августа текущего года. Благодаря аккумуляторной батарее на 156,6 кВт·ч, Чистогор способен проехать от одного заряда до 100 км, что соответствует примерно двум циклам сбора и вывоза мусора — именно таким и является обычный режим эксплуатации подобной техники в городских условиях.

Что интересно, Чистогор, помимо всего прочего, оснащен и частичным автопилотом, который представляет из себя систему помощи водителю ADAS третьего уровня класса City Pilot. ”Водитель выполняет роль оператора-контролера и лишь иногда вмешивается в процесс движения грузовика”, — уточнили представители автопроизводителя.