Авто
06:20, 16 февраля 2023
1 мин.

КАМАЗ запустит беспилотные грузоперевозки между Москвой и Петербургом уже в июне 2023 года

Киберпанк, который мы заслужили

Российский автопроизводитель КАМАЗ раскрыл планы запуска коммерческих грузоперевозок по трассе М11 между Москвой и Санкт-Петербургом с использованием автономных грузовиков.

КАМАЗ запустит беспилотные грузоперевозки между Москвой и Петербургом уже в июне 2023 года

Фото: КАМАЗ

По словам заместителя гендиректора предприятия Михаила Матасова, произойти это должно уже в июне 2023 года. Первоначально для перевозок будут использоваться пять беспилотных тягачей, каждый из которых будет иметь оператора в салоне.

В качестве оператора перевозок выступит дочернее предприятие компании. Полностью же отказаться от присутствия работника в кабине КАМАЗ планирует к 2025 году.

Напомним, что компания разрабатывает автономные грузовики ещё с 2015 года. В 2018 году она провела успешное испытание автономного грузовика на закрытой трассе.

Чуть позже, в 2019 году, КАМАЗ испытал автономный грузовик на дороге общего пользования, а в 2020-м компания представила прототип автономного электромобиля.

Новости партнеров
Новости партнеров