КАМАЗ запустит беспилотные грузоперевозки между Москвой и Петербургом уже в июне 2023 года

По словам заместителя гендиректора предприятия Михаила Матасова, произойти это должно уже в июне 2023 года. Первоначально для перевозок будут использоваться пять беспилотных тягачей, каждый из которых будет иметь оператора в салоне.

В качестве оператора перевозок выступит дочернее предприятие компании. Полностью же отказаться от присутствия работника в кабине КАМАЗ планирует к 2025 году.

Напомним, что компания разрабатывает автономные грузовики ещё с 2015 года. В 2018 году она провела успешное испытание автономного грузовика на закрытой трассе.

Чуть позже, в 2019 году, КАМАЗ испытал автономный грузовик на дороге общего пользования, а в 2020-м компания представила прототип автономного электромобиля.