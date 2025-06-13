Камеры роботакси Waymo записывали всё о пассажирах. Полиция использует эти записи

Например, полиция Лос-Анджелеса использовала видео с камер роботакси Waymo для расследования наезда на пешехода. И, как оказалось, внешние и внутренние камеры «умных» беспилотных авто записывают все действия пассажиров. Причём зачастую используются именно видео с автономных электромобилей Waymo; согласно отчёту СМИ, — с 2016 года, когда автопарк Waymo был впервые запущен в Финиксе (Аризона).

Другие департаменты также направляют запросы на видео для использования в доказательствах, в том числе с 360-градусными камерами автономных автомобилей. Как отмечается в материале портала Techspot, это создаёт огромную мобильную сеть наблюдения, вызывая вопросы о приватности и потенциальной угрозе для личной жизни.

Но полиция изымает не просто записи, а предметные материалы, которые могут помочь в расследовании преступлений. Особенно актуально это стало на фоне нынешних беспорядков в Лос-Анджелесе.