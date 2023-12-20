Канада объявила «войну» автомобилям на бензине: электромобили стали фаворитами

Новые правила обязывают автопроизводителей постепенно отказаться от бензиновых автомобилей в течение следующих 12 лет. Начиная со скромного требования в 20% наличии электрических моделей в 2026 году, цели быстро растут до 60% к 2030 году и заканчиваются полным переходом на 100% электромобилей к 2035 году.

Амбициозный план Гильбо направлен на увеличение предложения автомобилей на аккумуляторах в соответствии с растущим спросом в Канаде. Правила будут действовать в соответствии с Канадским законом об охране окружающей среды, предлагая автопроизводителям кредиты за каждый проданный электромобиль. Эта система кредитов обеспечивает гибкость, позволяя производителям обменивать их, вкладывать в банки или инвестировать в зарядную инфраструктуру.