Каждый выпущенный электромобиль Ford приносит убытков на $100 тыс

Эти убытки превысили даже самые мрачные прогнозы и вынудили компанию пересмотреть свою стратегию в отношении электротранспорта.

Согласно источникам, близким к компании, Ford начал сокращать заказы у своих поставщиков батарей, таких как SK On, LG Energy Solution и CATL, чтобы уменьшить растущие потери.

Кроме того, компания планирует сократить расходы на $12 млрд, замедлить выпуск новых электромобилей, снизить цены и отложить строительство новых заводов по производству батарей.

В результате, по прогнозам Ford, убытки в секторе электромобилей могут достичь $5.5 млрд в 2024 году.

Основная причина таких убытков заключается в резком снижении цен на электромобили и падении спроса, что привело к тому, что стоимость производства одного автомобиля превышает выручку от его продажи.

Этот тренд вызывает обеспокоенность у аналитиков, которые начинают сомневаться в целесообразности больших инвестиций в электромобили.