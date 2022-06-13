Хакер взломал и угнал электромобиль Tesla всего за 2 минуты

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Хакер взломал и угнал электромобиль Tesla всего за 2 минутыИ всё благодаря просчёту инженеров автопроизводителя
Специалист по кибербезопасности из Австрии Мартин Херфурт опубликовал на YouTube крайне интересное видео. В нём он рассказал об обнаруженном им методе взлома и угона автомобилей, выпущенных компанией Tesla.
На всё про всё у него ушло всего 130 секунд. При этом совершить взлом удалось при помощи смартфона. Для этого исследователь воспользовался добавленной в 2021 году функцией открытия авто при помощи NFC на телефоне.
Херфурт выяснил, что после открытия транспортного средства настоящим ключом, система электромобиля переходит в режим автоматической регистрации новых ключей по Bluetooth на 130 секунд.
Воспользовавшись этой брешью, специалист перехватил управление сразу над двумя моделями электромобилей Tesla: Models 3 и Y.