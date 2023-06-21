Хакеры нашли «Режим Илона» при использовании автопилота в электрокарах Tesla

Его главной особенностью является возможность управлять автомобилями Tesla без использования рук.

Сообщается, что популярный хакер @greentheonly, специализирующийся на продукции Tesla, обнаружил эту скрытую функцию после длительного анализа кода автомобилей.

«Режим Илона» позволяет водителю не обращать внимания на дорогу при использовании программного обеспечения Tesla Full Self-Driving (FSD), которое находится на стадии бета-тестирования.

Так, если обычно система автопилота требует подталкивания руля для подтверждения внимания водителя, созданный для Маска режим позволяет избегать этой проверки. Однако доступность данного режима для обычных пользователей остаётся под вопросом.

Вместе с тем возникает вопрос — насколько вообще легально наличие подобного избирательного подхода? И не нарушает ли всё это законодательство?