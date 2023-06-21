Хакеры нашли «Режим Илона» при использовании автопилота в электрокарах Tesla

Хакеры нашли «Режим Илона» при использовании автопилота в электрокарах TeslaОн позволяет вообще не смотреть на дорогу во время поездки
Генеральный директор Tesla, Илон Маск, может иметь свой собственный режим водителя, называемый «Режим Илона».
Его главной особенностью является возможность управлять автомобилями Tesla без использования рук.
Сообщается, что популярный хакер @greentheonly, специализирующийся на продукции Tesla, обнаружил эту скрытую функцию после длительного анализа кода автомобилей.
«Режим Илона» позволяет водителю не обращать внимания на дорогу при использовании программного обеспечения Tesla Full Self-Driving (FSD), которое находится на стадии бета-тестирования.
Так, если обычно система автопилота требует подталкивания руля для подтверждения внимания водителя, созданный для Маска режим позволяет избегать этой проверки. Однако доступность данного режима для обычных пользователей остаётся под вопросом.
Вместе с тем возникает вопрос — насколько вообще легально наличие подобного избирательного подхода? И не нарушает ли всё это законодательство?