Kia и Hyundai подтвердили, что продолжат работу в России до конца 2023 года

15:18, 04 октября 2023
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Kia и Hyundai подтвердили, что продолжат работу в России до конца 2023 годаПока планы производителей точно неизвестны
Telegram-канал No Limits со ссылкой на автомобильных дилеров сообщил, что российские офисы корейских автопроизводителей Kia и Hyundai не закроются до конца 2023 года.
Какой-либо конкретики о том, что будет с заводами корейских компаний в России пока нет. Речь идёт только о продолжении работы как минимум до конца текущего года.
Ранее осуществлялись попытки поставлять корейские машины в Россию по параллельному импорту. Но в силу дороговизны, слишком сложной логистики и длительной доставки от этого отказались.
«Пока точно никакого ухода не предвидится. Российский офис пытается продать завод — это правда, но все гарантийные обязательства по уже проданным машинам поддерживаются, осуществляется сервисный ремонт», — говорится в сообщении.
Источник:Retail Loyalty
Автор:Андрей КадуковТеги: