Kia и Hyundai подтвердили, что продолжат работу в России до конца 2023 года

Какой-либо конкретики о том, что будет с заводами корейских компаний в России пока нет. Речь идёт только о продолжении работы как минимум до конца текущего года.

Ранее осуществлялись попытки поставлять корейские машины в Россию по параллельному импорту. Но в силу дороговизны, слишком сложной логистики и длительной доставки от этого отказались.

«Пока точно никакого ухода не предвидится. Российский офис пытается продать завод — это правда, но все гарантийные обязательства по уже проданным машинам поддерживаются, осуществляется сервисный ремонт», — говорится в сообщении.