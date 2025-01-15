Kia не смогла внедрить нагнетатель Tesla для зарядки своих электромобилей

Руководитель отдела корпоративных коммуникаций и связей с общественностью Kia Джеймс Белл подтвердил задержку, но не назвал точных сроков. Владельцы EV Kia «выразили разочарование этой новостью, так как некоторые ожидали доступ уже на этой неделе».

При этом Kia не изменила планы относительно предоставления адаптеров для зарядки: устройства будут предоставлены бесплатно владельцам новых моделей EV9 (2024 или 2025 год) и EV6 (2024), приобретённых после 4 сентября 2024 года. Владельцы более ранних моделей должны будут купить адаптеры у официального дилера Kia.

В настоящий момент доступ к Supercharger уже есть у шести других брендов, таких как Ford, Rivian, GM, Polestar, Volvo и Nissan, а доступ для Volkswagen ожидается в июне.