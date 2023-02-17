Kia отзовёт больше пяти тысяч машин из-за сбоя софта трансмиссии

20:23, 17 февраля 2023
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Kia отзовёт больше пяти тысяч машин из-за сбоя софта трансмиссииДолжны отозвать больше 5 тысяч машин
Пресс-служба Росстандарта сообщила об отзыве официальным представителем Kia в России, ООО «Киа Россия и СНГ», 5455 автомобилей модели Sorento. Причина — сбой в программном обеспечении модуля управления трансмиссией.
Фото: Mob.org
Из-за проблем с софтом периодеически происходят толчки при переключении на повышенную передачу, вибрация при трогании с места и при ускорении.
Владельцы автомобилей Kia Sorento, нуждающихся в обновлении ПО модуля трансмиссии, получат соотвествующие уведомления с просьбой предоставить машину для отправки в дилерский центр для проведения ремонтных работ.