Kia отзовёт больше пяти тысяч машин из-за сбоя софта трансмиссии

Из-за проблем с софтом периодеически происходят толчки при переключении на повышенную передачу, вибрация при трогании с места и при ускорении.

Владельцы автомобилей Kia Sorento, нуждающихся в обновлении ПО модуля трансмиссии, получат соотвествующие уведомления с просьбой предоставить машину для отправки в дилерский центр для проведения ремонтных работ.