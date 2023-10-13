Kia выпустила чат-бот для «общения» автовладельцев со своими машинами

Через приложение водитель может «общаться» с автомобилем о запасе хода, состоянии зарядки аккумулятора и задавать другие технические вопросы. А о том, как записаться на плановое обслуживание, пользователь сможет узнать у чат-бота в режиме разговорного текста.

Приложение Kia 2024 вышло в связи с презентацией электромобиля EV3, оснащённого генеративным помощником — ИИ чат-ботом.