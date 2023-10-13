Kia выпустила чат-бот для «общения» автовладельцев со своими машинами

22:56, 13 октября 2023
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Kia выпустила чат-бот для «общения» автовладельцев со своими машинамиАвтомобилю можно «задавать вопросы»
В рамках презентации EV Day in Korea, компания Kia представила новые модели электромобилей EV2, EV3, EV4 и EV5, а вместе с ними мобильное приложение для автовладельцев Kia 2024 с чат-ботом.
© Kia
Через приложение водитель может «общаться» с автомобилем о запасе хода, состоянии зарядки аккумулятора и задавать другие технические вопросы. А о том, как записаться на плановое обслуживание, пользователь сможет узнать у чат-бота в режиме разговорного текста.
Приложение Kia 2024 вышло в связи с презентацией электромобиля EV3, оснащённого генеративным помощником — ИИ чат-ботом.
Источник:Techradar
Автор:Андрей КадуковТеги:
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