Китай добавит Tesla в программу госзакупок

Сообщается, что электрокар Tesla Model Y включён в перечень госзакупок электро- и гибридных автомобилей для приобретения в качестве служебных ТС партийными, правительственными и общественными организациями КНР. Почему среди зарубежных поставщиков выбор пал именно на Tesla, не уточняется.

Кроме Tesla, в перечень госзакупок внесена шведская модель Volvo Cars XC40, которую теперь производит китайское предприятие Zhejiang Geely Holding Group. Все остальные поставщики — изначально местные.

Возможно, таким образом правительство Китая поддерживает местные заводы американского производителя. Потому что, согласно статистике, в первом полугодии 2024 года продажи электрокаров с местного завода Tesla сократились на 10%. И госзакупки могут исправить ситуацию с конкуренцией.