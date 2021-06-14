Китай обяжет передавать местоположение и личные данные водителей электромобилей правительству

Пекин опасается, что данные, получаемые частными и тем более иностранными частными компаниями, могут быть использованы против него. Теперь он просит от них делиться буквально всей информацией, которая так или иначе собирается на территории Китая.

Последний закон в рамках проекта по разработке нормативной базы о кибербезопасности был принят 10 июня и вступит в силу уже 1 сентября.

Под удар этой группы законов уже попали такие крупные игроки, как Tencent, ByteDance и Apple. Последней даже пришлось строить собственный центр обработки данных в Гуйчжоу. Теперь настала очередь Tesla.

В результате государственной проверки было обнаружено, что оптические сенсоры в электромобилях Tesla могут передавать изображение вместе с данными геолокации, личной информацией водителя и прочими данными, которые могут быть ассоциированы между собой.

Tesla намерена присоединиться к другим китайским компаниям для переговоров по поводу регулирования, однако уже сейчас действуют ограничения на использование автомобилей Tesla в рядах военных и работников стратегических предприятий. Также запреты распространяются и на отдельных чиновников.