Китай отказался помогать Apple в постройке электромобиля

Это произошло в силу того, что компании CATL и BYD, которые специализируются на производстве аккумуляторов для электромобилей, отказались создавать рабочие группы и строить в США заводы, которые бы обслуживали только Apple. По словам представителей китайских производителей, их предприятия так и не смогли создать условия, которые бы удовлетворили все требования потенциального заказчика.

Именно эти китайские компании более продвинуты по сравнению с конкурентами в разработке литий-железо-фосфатных батарей, более дешёвых в производстве, чем аналоги. Поэтому Apple нацелена на эту технологию.

Как сообщили представители одного из участников переговоров компании CATL, которая занимает первое место в мире по производству батарей для электромобилей, производитель не согласился строить завод в США из-за политической напряжённости между США и Китаем, а также из-за дороговизны проекта. Кроме того, в компании сослались на нехватку персонала для запуска производства — достаточного количества сотрудников производитель так и не нашёл.

Вторая китайская компания, BYD, у которой есть завод по производству железофосфатных аккумуляторов в Ланкастере, штат Калифорния, отказалась строить новый завод и создавать команду для работы. Причиной назвали невозможность сосредоточиться исключительно на поставках для Apple.

В силу этих причин Apple уже начинает переговоры с японскими производителями. С кем именно, не сообщается.