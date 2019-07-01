Китай потратит 17 млрд долларов на водородные автомобили

Согласно принятому постановлению, китайские инвестиции в водородный сектор автотранспорта до 2023 года составит более 17 млрд долларов. За счет этих средств планируется наладить масштабное производство топливных элементов, возвести сеть высокотехнологичных АЗС, создать предприятия по производству водородных автомобилей, а также довести до ума госпрограмму субсидирования такого рода транспортных средств. На данный момент водородные автомобили субсидируется также, как и электротранспорт. Судя по тому же плану, уже в следующем году в Китае с конвейера сойдет 5 тыс водородных автомобилей, к 2025 году их количество составит как минимум 50 тыс, а к 2030 году их число должно достигнуть 1 млн!