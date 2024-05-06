Китай, внезапно, стал лидером по количеству выпущенных электромобилей на планете

Об этом было объявлено на конференции Global EV Outlook 2024. Прогнозируется, что к концу 2024 года общий объем продаж электрокаров в Китае достигнет 17 млн единиц.

Более 60% электромобилей, проданных в Китае в прошлом году, стоили дешевле, чем традиционные автомобили с двигателями внутреннего сгорания, в то время как в США электромобили в среднем на 10-50% дороже.

В 2024 году доля электромобилей на китайском рынке достигла 45%, что значительно превышает показатели Европы (25%) и США (11%).

Значительный рост сектора в Китае связан с высокой конкуренцией между автопроизводителями, снижением стоимости аккумуляторов и мощной государственной поддержкой. В 2023 году мировые продажи электромобилей выросли на 14%, достигнув 14 млн единиц, что составляет 18% от общего числа проданных автомобилей.