Чиновник раскритиковал действия ЕС, поскольку расследование ведётся с целью введения штрафных тарифов для защиты производителей Евросоюза от более дешёвого китайского импорта электромобилей, который, по мнению Еврокомиссии, пользуется государственными субсидиями.

Йонгхонг как китайский чиновник занял твёрдую позицию в отношении европейского расследования, касающегося «натуральных» китайских поставщиков электрмобилей BYD, Geely, SAIC, но не «замечающего» поставщиков электромобилей, произведённых в Ките, таких как Tesla, Renault и Dacia, то есть имеющих отношение к США и Европе.

В связи с этим Ши Йонгхонг заявил, что расследование Еврокомиссии в отношении электромобилей направлено против китайских производителей, не является прозрачным и нарушает правила мировой торговли, даже до того, как станут известны его результаты.

«Комиссия отступила от своего принципа отбора крупнейших экспортёров и, похоже, специально выбрала трёх китайских производителей, чтобы достичь предварительных результатов», — заявил Йонгхонг на недавнем пресс-брифинге.