Китайцы передумали собирать свои автомобили в России

По всей видимости, Changan боится возможных потерь в связи с сотрудничеством с нынешним представителем компании на территории России — семьей Резниковых. Так, Great Wall раньше тоже сотрудничала с этой семьей, но в итоге подала иск в суд, считая, что она присвоила себе 50 млн долларов за поставленную в 2014 году продукцию. Китайский гигант суд проиграл, что явно вызвало сомнения у Changan.

При этом эксперты считают, что Changan, займется поиском нового партнера на территории России, так как компания крайне заинтересована в российском рынке. К слову, на родине автоконцерн является третьим по величине.