Китайская автокорпорация BYD за неделю продала 68 000 электромобилей

В то время как NIO и XPeng также показали рост, зарегистрировав 6 060 и 6 870 проданных электрокаров соответственно, рост составил 18,2% и 23,8%. Новые суббренды NIO также продемонстрировали увеличение объёмов продаж. Кроме того, другие китайские производители электромобилей, такие как Xiaomi, Deepal и ZEEKR, также показали хорошие результаты, зарегистрировав большое количество EV.

В то же время Tesla столкнулась с уменьшением поставок в Китай, достигнув продажи только 3070 машин, что на 69% меньше, чем год назад.