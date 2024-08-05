Китайская Baidu выпустила свое роботакси на улицы Уханя и... парализовала движение в городе

Несмотря на то, что роботакси работают лишь в нескольких районах города, они уже создают огромные заторы. Главная причина в том, что машины с автопилотом плохо адаптируются к местной культуре вождения и часто нарушают ПДД.

На текущий момент в Ухане функционирует около 500 робоавтомобилей, однако к концу года их количество планируется увеличить до 1000. Это тестирование должно перерасти в полноценный пассажирский сервис Apollo Go.

Хотя парк робоавтомобилей выглядит небольшим по сравнению с общим числом такси в городе, местные водители уже выражают обеспокоенность расширением автономного транспорта.

Ожидается, что запуск роботакси усилит конкуренцию и снизит цены на перевозки. Тем не менее, рыночные эксперты считают, что такая стратегия может привести к финансовым трудностям для нового сервиса.

Традиционным таксистам придется адаптироваться к новым условиям, а правительству — разрабатывать меры поддержки для транспортной отрасли.