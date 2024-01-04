Китайская BYD обогнала Tesla по продажам электромобилей

Китайская BYD обогнала Tesla по продажам электромобилейИ Илон Маск уже начал оправдываться
Китайская автомобильная компания BYD достигла значительного успеха, обогнав Tesla по продажам электромобилей в IV квартале 2023 года.
Согласно последним данным, BYD продала 526 409 электромобилей, в то время как Tesla достигла отметки в 484 507 единиц.
Это ставит BYD на первое место среди мировых производителей чисто электрических автомобилей, подчеркивая растущее влияние Китая на глобальном рынке.
Интересно, что в ответ на этот успех, генеральный директор Tesla Илон Маск заявил, что его детище больше похоже на компанию, специализирующуюся на искусственном интеллекте и робототехнике, нежели на традиционного автопроизводителя.
Он подчеркнул, что Tesla активно работает над развитием технологий полностью самоуправляемых автомобилей (FSD) и проектом робота Optimus.