Китайская BYD обогнала Tesla по продажам электромобилей

Согласно последним данным, BYD продала 526 409 электромобилей, в то время как Tesla достигла отметки в 484 507 единиц.

Это ставит BYD на первое место среди мировых производителей чисто электрических автомобилей, подчеркивая растущее влияние Китая на глобальном рынке.

Интересно, что в ответ на этот успех, генеральный директор Tesla Илон Маск заявил, что его детище больше похоже на компанию, специализирующуюся на искусственном интеллекте и робототехнике, нежели на традиционного автопроизводителя.

Он подчеркнул, что Tesla активно работает над развитием технологий полностью самоуправляемых автомобилей (FSD) и проектом робота Optimus.