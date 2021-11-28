Китайская компания создала собственный клон Tesla Cybertruck

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Китайская компания создала собственный клон Tesla CybertruckНо с одной интересной «изюминкой»
Производитель электромобилей из Китая EdisonFuture представил свою свежую новинку — EF1-T. Автомобиль подозрительно напоминает Cybertruck, создаваемый инженерами Tesla.
По словам ряда экспертов отрасли, EF1-T — это, по сути, копия электромобиля компании Маска. Одни из немногих отличий от «первоисточника» — это более скруглённые формы и солнечная батарея, размещённая на корпусе.
Представители EdisonFuture рассказали, что с её помощью можно увеличить запас хода автомобиля на 35 миль (56км) в день.
Как пишет AutoWeek, главная проблема, с которой столкнулись производители электромобилей — это убедить любителей пикапов приобрести свою продукцию. Дело в том, что как у EF1-T, так и у Cybertruck достаточно смелый дизайн, что может отпугнуть преимущественно консервативных любителей пикапов.
Источник: Autoweek