Издание Electrek обратило внимание на то, что китайская версия электромобиля Tesla Model 3 оказалась более "долгоиграющей". Так, для китайской модификации Model 3 Performance дальность хода оказалась максимальной - 635 км. В то же время американская модификация, которая была протестирована по аналогичной методике выдала показатель в 560 км. Однако стоит отметить, что от методики NEDC, по которой были проверены оба электрокара, начали повсеместно отказываться.