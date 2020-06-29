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Китайская версия электромобиля Tesla Model 3 оказалась более "долгоиграющей"
Она показала максимальный показатель дальности хода
Напомним, что американская компания Tesla производит свои фирменные электрокары не только в США, но и в Китае. Представители компании отмечали, что в Китае будут выпускаться лишь базовые версии Model 3, однако, по данным источников, в связи с пандемией коронавируса планы Tesla поменялись.
Издание Electrek обратило внимание на то, что китайская версия электромобиля Tesla Model 3 оказалась более "долгоиграющей". Так, для китайской модификации Model 3 Performance дальность хода оказалась максимальной - 635 км. В то же время американская модификация, которая была протестирована по аналогичной методике выдала показатель в 560 км. Однако стоит отметить, что от методики NEDC, по которой были проверены оба электрокара, начали повсеместно отказываться.
Вероятнее всего, на китайском производстве Model 3 Performance в электрокар интегрировали некие улучшения, чем и обусловлены опубликованные показатели.