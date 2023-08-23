Китайские автомобили Chery начнут собирать на российском заводе

По словам менеджера, в планах компании договориться с местным партнёром о локальной сборке автомобилей головной марки. В скором времени эти планы должны осуществиться.

Как отмечается, на данный момент бренд проводит оценку возможности производства автомобилей на нескольких российских предприятиях. Главные критерии отбора производственной площадки — территориальное расположение и стоимость рабочей силы.