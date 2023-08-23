Китайские автомобили Chery начнут собирать на российском заводе

13:21, 23 августа 2023
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Китайские автомобили Chery начнут собирать на российском заводеСейчас оценивают потенциальное место производства
Начала подтверждаться информация о намерениях китайского автопроизводителя Chery собирать автомобили в России. Об этом рассказал вице-президент Chery International, председатель совета директоров «Чери автомобили рус» Сунь Луцюань.
По словам менеджера, в планах компании договориться с местным партнёром о локальной сборке автомобилей головной марки. В скором времени эти планы должны осуществиться.
Как отмечается, на данный момент бренд проводит оценку возможности производства автомобилей на нескольких российских предприятиях. Главные критерии отбора производственной площадки — территориальное расположение и стоимость рабочей силы.