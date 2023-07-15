Китайские автомобили могут прийти на смену почти половины машин в российских таксопарках

16:40, 15 июля 2023
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Китайские автомобили могут прийти на смену почти половины машин в российских таксопаркахИх доля уже значительно выросла
По данным компании «ГТК-Холдинг», за год количество китайских автомобилей в российских таксопарках выросло с 3% до 30%.
В российских таксопарках китайский автопром заменил лидеров первого квартала 2022 года: Hyundai, Kia и Renault. Самые популярные китайские модели: JAC, Haval, Chery и Geely.
По мнению аналитиков, доля китайских авто до конца года вырастет до 40%-45%. Причина заключается в дефиците машин в российских таксопарках. Китайские машины позволяют сократить нехватку ТС в высоком тарифном сегменте.