Китайские автомобили могут прийти на смену почти половины машин в российских таксопарках

В российских таксопарках китайский автопром заменил лидеров первого квартала 2022 года: Hyundai, Kia и Renault. Самые популярные китайские модели: JAC, Haval, Chery и Geely.

По мнению аналитиков, доля китайских авто до конца года вырастет до 40%-45%. Причина заключается в дефиците машин в российских таксопарках. Китайские машины позволяют сократить нехватку ТС в высоком тарифном сегменте.