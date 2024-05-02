Китайские EV-компании вышли на рынок Индонезии для борьбы с японскими конкурентами

Китайские производители ставят на выход на индонезийский рынок — крупнейший в Юго-Восточной Азии — и рассчитывают на успешную реализацию как раз EV, поскольку японские конкуренты контролируют 90% рынка, но это автомобили с ДВС.

На днях на автосалоне в Джакарте BYD представила модели своих машин, которые будут производиться на заводе стоимостью $1 млрд на участке площадью 1,08 кв. км в провинции Западная Ява. Строительство предприятия должно начаться в августе 2024 года, а эксплуатация — в январе 2026 года. Мощность завода будет объявлена позже.

«Мы уверены, что построенные объекты смогут стимулировать рост автомобильной промышленности Индонезии и переход к экологически чистой энергии, а также поддержать экономику, особенно в близлежащем регионе», — заявил Игл Чжао, президент-директор BYD Motor Indonesia.