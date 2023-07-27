Китайские машины с автопилотами признали угрозой... даже производители запчастей

Кроме того, что западные лидары пользуются спросом меньше, чем раньше, так ещё и китайские компании продают автопилоты с большой скидкой, завоёвывая авторынок. Но главное беспокойство у западных производителей автопилотов состоит в том, что лидары и радары для обнаружения на дорогах других машин и людей собирают большое количество конфиденциальной информации об инфраструктуре стран для построения точных и подробных дорожных карт.

По мнению конкурентов китайского автопрома, при необходимости китайские компании могут «вшивать» эти данные в военную технику для автономности, что является прямой угрозой национальной безопасности стран, в которых продаются китайские автомобили с автопилотом.