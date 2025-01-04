Китайский автопроизводитель BYD установил рекорд продаж автомобилей

Опубликовано 04 января 2025, 13:301 мин.
Китайский автопроизводитель BYD установил рекорд продаж автомобилейЗа счёт новых гибридов
Китайский автопроизводитель BYD в официальном пресс-релизе сообщил, что в декабре 2024 года реализовал 514 809 электромобилей, побив ноябрьский рекорд на 1,6%. Кроме того, в течение 2024 года производитель поставил 4,27 млн полностью электрических и гибридных моделей.
Однако успех оказался обусловлен не просто высокой востребованностью и даже «ажиотажным» спросом на электромобили бренда, а новой технологией подключаемого гибрида. В связи с этим в 2024 году спрос на эту марку в Китае вырос на 41,3% по сравнению с 2023 годом. Отмечается, что до 90% автомобилей BYD продаётся именно Китае, где компания лидирует по сравнению с зарубежными брендами.
Кроме того, почти на 19% был превышен годовой план продаж в 3,6 млн единиц. Также государство выделило компании значительные субсидии, что позволило BYD делать ощутимые для потребителя скидки.