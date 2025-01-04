Китайский автопроизводитель BYD установил рекорд продаж автомобилей

Однако успех оказался обусловлен не просто высокой востребованностью и даже «ажиотажным» спросом на электромобили бренда, а новой технологией подключаемого гибрида. В связи с этим в 2024 году спрос на эту марку в Китае вырос на 41,3% по сравнению с 2023 годом. Отмечается, что до 90% автомобилей BYD продаётся именно Китае, где компания лидирует по сравнению с зарубежными брендами.

Кроме того, почти на 19% был превышен годовой план продаж в 3,6 млн единиц. Также государство выделило компании значительные субсидии, что позволило BYD делать ощутимые для потребителя скидки.