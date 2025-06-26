Китайский автопроизводитель BYD замедлил производство из-за падения спроса

Компания приостановила реализацию планов по созданию новых производственных линий. Компания отменила ночные смены и сократила производство на ряде предприятий. BYD начала наращивать производство со второго квартала 2023 и в 2024 годах, но в этом году тенденция изменилась.

Reuters сообщает, что, вероятнее всего, ситуация с производством связана с ростом нераспроданной продукции и переполнением складов производителя. Это происходит на фоне «ценовых войн» с США.

В связи с этим также отмечается, что китайские автодилеры призывают автопроизводителей устанавливать «разумные» производственные показатели. Теперь BYD ищет зарубежные рынки для поддержания продаж и компенсации ослабления спроса на внутреннем рынке.