Китайский производитель электрокаров BYD впервые обогнал Tesla по чистой прибыли

Это ниже, чем прогнозы аналитиков, но по выручке выше, чем у других производителей EV, в том числе Tesla. При этом Tesla, хотя и показала меньший финансовый результат, но всё же продала больше машин, чем BYD — 463 000 штук против 443 000 электрокаров.

Кроме рыночной гонки успех BYD объясняется госдотациями КНР в развитие своего электрического автопрома. Как сообщается, уже 1,57 млн человек подали заявки на получение национальной субсидии в размере 20 тысяч юаней, или $2800, для перехода со старого автомобиля на новые EV.