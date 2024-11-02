Китайский производитель электрокаров BYD впервые обогнал Tesla по чистой прибыли

Опубликовано 02 ноября 2024, 02:151 мин.
Китайский производитель электрокаров BYD впервые обогнал Tesla по чистой прибылиНо уступил по количеству проданных машин
Впервые китайская компания BYD обогнала американскую Tesla по уровню продаж электромобилей. Чистая прибыль BYD в третьем квартале выросла на 11,5%.
Это ниже, чем прогнозы аналитиков, но по выручке выше, чем у других производителей EV, в том числе Tesla. При этом Tesla, хотя и показала меньший финансовый результат, но всё же продала больше машин, чем BYD — 463 000 штук против 443 000 электрокаров.
Кроме рыночной гонки успех BYD объясняется госдотациями КНР в развитие своего электрического автопрома. Как сообщается, уже 1,57 млн человек подали заявки на получение национальной субсидии в размере 20 тысяч юаней, или $2800, для перехода со старого автомобиля на новые EV.