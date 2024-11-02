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Опубликовано 02 ноября 2024, 02:15
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Китайский производитель электрокаров BYD впервые обогнал Tesla по чистой прибыли

Но уступил по количеству проданных машин
Впервые китайская компания BYD обогнала американскую Tesla по уровню продаж электромобилей. Чистая прибыль BYD в третьем квартале выросла на 11,5%.
Китайский производитель электрокаров BYD впервые обогнал Tesla по чистой прибыли
© Joshua Fernandez / Unsplash

Это ниже, чем прогнозы аналитиков, но по выручке выше, чем у других производителей EV, в том числе Tesla. При этом Tesla, хотя и показала меньший финансовый результат, но всё же продала больше машин, чем BYD — 463 000 штук против 443 000 электрокаров.

Кроме рыночной гонки успех BYD объясняется госдотациями КНР в развитие своего электрического автопрома. Как сообщается, уже 1,57 млн человек подали заявки на получение национальной субсидии в размере 20 тысяч юаней, или $2800, для перехода со старого автомобиля на новые EV.

Источник:Reuters
Автор:Андрей Кадуков
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