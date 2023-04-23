Китайский «убийца» электропикапа Tesla Cybertruck попался на камеру в шпионских фото

Китайский «убийца» электропикапа Tesla Cybertruck попался на камеру в шпионских фотоИнтересный дизайн
Компания BYD продолжает расширять свой модельный ряд электромобилей. Не так давно она представила сразу четыре новых модели — Dynasty, Ocean, Tengshi и Yingwang.
Теперь же в Сети появились утечки, показывающие первый электрический пикап компании. Фото показывают интересный дизайн автомобиля, который выделяет его среди конкурентов, но всё ещё выглядит не так непривычно, как тот же Cybertruck.
В передней части пикапа имеются блестящие серебристые украшения на решётке радиатора и фарах, а также логотип компании на хромированном фоне.
По сторонам видно кабину с двойным рядом сидений и удобным боковым шагом. Зарядный порт расположен над задним колесом для удобства пользователей.
Ожидается, что новый пикап будет доступен в двух вариантах силовых установок: гибридной и полностью электрической. Инсайдеры говорят о возможности наличия гидравлической активной подвески, потоковых зеркалах заднего вида, Huawei AR-HUD и уникальной рулевой колонке с механизмом переключения передач.
Согласно ранее озвученным планам, BYD намерена представить свой электропикап уже в 2023 году. Цена на данную модель ожидается в диапазоне от 60 000 до 90 000 долларов.