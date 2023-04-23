Китайский «убийца» электропикапа Tesla Cybertruck попался на камеру в шпионских фото

Теперь же в Сети появились утечки, показывающие первый электрический пикап компании. Фото показывают интересный дизайн автомобиля, который выделяет его среди конкурентов, но всё ещё выглядит не так непривычно, как тот же Cybertruck.

В передней части пикапа имеются блестящие серебристые украшения на решётке радиатора и фарах, а также логотип компании на хромированном фоне.

По сторонам видно кабину с двойным рядом сидений и удобным боковым шагом. Зарядный порт расположен над задним колесом для удобства пользователей.