Ключ зажигания больше не нужен: LG научила автомобили заводиться при помощи мимики и жестов

Как стало известно, компания ещё в 2019 году подала заявку в Патентное ведомство США (USIPO) и Корейское ведомство интеллектуальной собственности (KIPO). Через неё IT-гигант пытался оформить патент на запуск двигателя автомобиля без ключа.

Вместо устаревшего метода завести транспорт, компания предлагает использовать «биометрическую аутентификацию с помощью нескольких камер в автомобиле». Что интересно, система подразумевает наличие двух камер: одной для идентификации частей тела пользователя, а второй — для регулировки угла обзора.

Сообщается, что свежая разработка LG способна отслеживать уровень усталости водителя и его самочувствие. А это значит, что применение ей можно будет найти не только в автомобилестроении, но также в сферах, связанных с виртуальной и дополненной реальностью.