Когда стоит ждать выпуска первой машины с автопилотом от Apple

По словам аналитика Wedbush Дэниела Айвза, первый электромобиль бренда увидит свет не раньше 2026 года.

При этом эксперт подчеркнул, что Apple не планирует замораживать проект, несмотря на возникающие трудности. Аналитик уточнил, что вопрос о выпуске беспилотного автомобиля от Apple — это вопрос времени, а не сомнений в реализации.

Напомним, что ранее в 2021 году купертиновцы вели переговоры с несколькими автопроизводителями, включая Hyundai и Nissan, с целью выхода на новый рынок.

Айвз охарактеризовал эти переговоры как «игру в свидания». По слухам, Apple начала работу над проектом уже в 2014 году, что означает, что разработка первого беспилотного автомобиля Apple продолжается уже около 10 лет.