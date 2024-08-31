Компания ChargePoint внедрила ИИ для диагностики зарядного устройства

Новый ИИ-функционал поможет улучшить надёжность и уменьшит время работы зарядной инфраструктуры. Как отмечает портал electrek, хотя количество высококлассных зарядных станций для электромобилей в США удвоилось, по-прежнему существуют проблемы с их эффективностью и надёжностью.

Компания ChargePoint продолжает расширять существующую сеть зарядных EV-станций, а некоторые автопроизводители объединяются, чтобы создать новую сеть зарядки электромобилей по всей Северной Америке. Тем не менее, не все зарядные устройства работают должным образом, поэтому ChargePoint стремится решить эту проблему.

Вендор также внедрил новую технологию под названием Omni Port, позволяющую водителям EV заряжаться в любом месте, где расположены зарядные станции сети, объединяя несколько зарядных разъёмов в один порт.