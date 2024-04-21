Компания Ford запатентовала механизм раскладного стола в приборной панели

Компания Ford запатентовала механизм раскладного стола в приборной панелиЗапатентованы три варианта
Но официально Бюро патентов и торговых марок США (USPTO) опубликовало патент Ford только 19 марта. В заявке идёт речь о панелях и направляющих стола, которые должны соответствовать форме приборной панели для облегчения работы дизайнеров. При производстве не придётся делать выштамповки исключительно из прямых углов.
Представлен и вариант складного руля, а стол при этом займёт место прямо перед панелью приборов. В патенте также показан вариант стола, выдвигающегося из центральной консоли, с ножкой для поддержания устойчивости. Стол также может быть развёрнут со стороны пассажира, возможно, со вторым раскладным элементом для области вокруг центральной консоли и создания формы с большим рабочим пространством для переднего пассажира.
Когда начнётся интеграция таких конструкций в приборную панель автомобилей Ford и какой вариант является предпочтительным, не уточняется.