Компания Ford запатентовала технологию ремонта автомобилей с помощью дронов

Система удалённого ремонта машины с помощью квадрокоптеров — это взаимодействие установленных в автомобиле сенсоров, регистрирующих все неполадки и передающих данные на сервисный сервер. В случае необходимости из ближайшего депо вылетают дроны и ремонтируют машину. То есть речь идёт и о развёртывании инфраструктуры.

Но на данный момент в патенте сказано только об одном виде ремонта — в случае разрядки аккумулятора. Для этого дроны оснащены щупами, с помощью которых они смогут замыкать контакты аккумуляторов и подавать на них заряд для срабатывания зажигания.

Как отмечается, если Ford реализует этот патент, такой сервис может быть особенно актуальным для жителей сельской местности.