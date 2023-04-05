Компания Ford запатентовала технологию ремонта автомобилей с помощью дронов

Компания Ford запатентовала технологию ремонта автомобилей с помощью дроновПока речь идёт только о ремонте в случае разрядки аккумулятора
Автопроизводитель Ford запатентовал новую технологию — ремонт автомобиля с помощью беспилотников.
Фото: Nypost.com
Система удалённого ремонта машины с помощью квадрокоптеров — это взаимодействие установленных в автомобиле сенсоров, регистрирующих все неполадки и передающих данные на сервисный сервер. В случае необходимости из ближайшего депо вылетают дроны и ремонтируют машину. То есть речь идёт и о развёртывании инфраструктуры.
Но на данный момент в патенте сказано только об одном виде ремонта — в случае разрядки аккумулятора. Для этого дроны оснащены щупами, с помощью которых они смогут замыкать контакты аккумуляторов и подавать на них заряд для срабатывания зажигания.
Как отмечается, если Ford реализует этот патент, такой сервис может быть особенно актуальным для жителей сельской местности.