Компания Mercedes-Benz отключила всех российских дилеров от своего ПО для ремонта

Представители автоконцерна подтвердили эту информацию и уточнили, что в некоторых случаях отключение доступа к онлайн-системам будет приводить к увеличению сроков ремонта автомобилей. При этом ремонт может быть осуществлён на основе «накопленного опыта и знаний».

«В связи с уходом Mercedes-Benz AG с российского рынка АО «МБ РУС» не располагает какими-либо дополнительными возможностями по проверке и проведению прочих сервисных мероприятий, устанавливаемых для автомобилей марки Mercedes-Benz со стороны завода-изготовителя», — сообщили в компании.