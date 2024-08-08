Компания Nissan изобрела охлаждающую кузов автомобиля краску

Инженеры компании провели исследования, в результате которых выяснилось, что в жару кузов автомобилей в среднем нагревается до 44 градусов Цельсия, а у покрытых новой краской, — до 33,2 градусов.

Талой эффект специалисты объяснили основой для краски: это композитные материалы, которые, вероятно, отражают инфракрасное излучение. Но такая краска в шесть раз толще обычной.

Поэтому при внедрении инновационной краски Nissan сначала будет окрашивать кузовные детали грузовиков и коммерческого транспорта. Как новый материал может повлиять на себестоимость автомобилей, не уточняется.