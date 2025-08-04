Компания-владелец AliExpress привезет свои технологичные автомобили в Россию

Заявка на регистрацию была подана компанией Zhiji Automotive Technology и обнаружена в базе Роспатента (ФИПС).

Фирменный логотип представляет собой трансформацию букв IM, стилизованную под элемент китайского иероглифа. Он символизирует концепцию цифрового автомобиля будущего, в центре которой — искусственный интеллект и виртуальные помощники.

Зарегистрированный знак охватывает широкий спектр товаров и услуг: от самих автомобилей и автозапчастей до программного обеспечения, GPS-модулей, камер и сервисного обслуживания.

Это может говорить о потенциальных планах выхода бренда на российский рынок, хотя официальных комментариев пока не поступало.

Подобные действия обычно направлены на защиту интеллектуальной собственности, однако часто становятся первым шагом перед запуском бренда в новой стране.