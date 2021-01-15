Авто
Сегодня 10:30
Компания-владелец AliExpress выпустит собственный электромобиль
Батареи для него создаёт поставщик Tesla, а за вычисления будет отвечать чип от NVIDIA
За последнее время сразу несколько ИТ-гигантов были замечены за разработкой собственных электромобилей: Apple приписывают партнёрство с Hyundai в этом вопросе, Sony занимается созданием Vision-S. А сейчас стало известно о том, что Alibaba, в состав которой входит AliExpress, также готовится выпустить собственный электромобиль.
Помогать китайской компании будут местный государственный автопроизводитель SAIC и инвестиционное подразделение правительства Шанхая Shanghai Zhangjiang Hi-Tech Park, передаёт Autohome. Выпускаться новинка будет под брендом Intelligence in Motion (IM).
На данный момент об автомобиле известно не так уж и много. Он точно будет поддерживать беспроводную зарядку, причём поставкой батарей для авто займётся Contemporary Amperex Technology. Она, напомним, выпускает батареи для Tesla. «Мозгами» электромобиля Alibaba должен выступить чип от NVIDIA.
Сообщается, что предзаказы на серийную модель электроседана IM начнутся уже в апреле 2021 года. Касательно даты начала продаж и цены точной информации всё ещё нет.