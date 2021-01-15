Компания-владелец AliExpress выпустит собственный электромобиль

На данный момент об автомобиле известно не так уж и много. Он точно будет поддерживать беспроводную зарядку, причём поставкой батарей для авто займётся Contemporary Amperex Technology. Она, напомним, выпускает батареи для Tesla. «Мозгами» электромобиля Alibaba должен выступить чип от NVIDIA.

Сообщается, что предзаказы на серийную модель электроседана IM начнутся уже в апреле 2021 года. Касательно даты начала продаж и цены точной информации всё ещё нет.