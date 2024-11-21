Компания-владелец Meizu привезла в РФ электромобиль для любителей компьютерных игр

С декабря в автосалонах «Автодома» начнутся продажи этих автомобилей. Flyme Auto будет полностью русифицированным, а программные обновления будут поступать на протяжении всего срока службы автомобиля. Благодаря интеграции с Flyme AIOS владельцы автомобилей смогут подключить свои смартфоны MEIZU к системе и использовать мобильные приложения прямо через автомобильный экран.

LYNK&CO 08 — это гибридный внедорожник с высокой динамикой: разгон до 100 км/ч за 4,6 секунды и зарядка электромотора с 30 до 80% всего за 28 минут. Внутри — большой сенсорный экран и аудиосистема Harman Kardon на 23 динамика. Стоимость модели начинается от 5 990 000 рублей при предзаказе.

LYNK&CO Z10 — электрический седан с мощностью электромотора 421 л.с. и разгонной динамикой до 100 км/ч за 3,5 секунды. Одного заряда достаточно для 800 км пути, а зарядка на 573 км занимает всего 15 минут. Цена стартует от 6 990 000 рублей при онлайн-предзаказе.