Авто
Опубликовано 21 ноября 2024, 20:42
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Компания-владелец Meizu привезла в РФ электромобиль для любителей компьютерных игр

Гибридный внедорожник и электрический седан поступят в продажу в декабре
Компания DreamSmart анонсировала запуск в России новой автомобильной платформы Flyme Auto, разработанной MEIZU. Первыми моделями, поддерживающими эту систему, станут гибридный внедорожник LYNK&CO 08 и полностью электрический седан LYNK&CO Z10.
Компания-владелец Meizu привезла в РФ электромобиль для любителей компьютерных игр

© LYNK & CO

С декабря в автосалонах «Автодома» начнутся продажи этих автомобилей. Flyme Auto будет полностью русифицированным, а программные обновления будут поступать на протяжении всего срока службы автомобиля. Благодаря интеграции с Flyme AIOS владельцы автомобилей смогут подключить свои смартфоны MEIZU к системе и использовать мобильные приложения прямо через автомобильный экран.

LYNK&CO 08 — это гибридный внедорожник с высокой динамикой: разгон до 100 км/ч за 4,6 секунды и зарядка электромотора с 30 до 80% всего за 28 минут. Внутри — большой сенсорный экран и аудиосистема Harman Kardon на 23 динамика. Стоимость модели начинается от 5 990 000 рублей при предзаказе.

LYNK&CO Z10 — электрический седан с мощностью электромотора 421 л.с. и разгонной динамикой до 100 км/ч за 3,5 секунды. Одного заряда достаточно для 800 км пути, а зарядка на 573 км занимает всего 15 минут. Цена стартует от 6 990 000 рублей при онлайн-предзаказе.

Компания-владелец Meizu привезла в РФ электромобиль для любителей компьютерных игр

© LYNK&CO

Источник:DreamSmart
Автор:Булат Кармак
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